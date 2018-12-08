Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir, Ozan Tufan'ın peşinde
Fenerbahçe'de sezon başından beri kadro dışı olan ve U21 takımıyla hem idmanlara hem de maçlara çıkan Ozan Tufan'a 2 sürpriz talip çıktı.
Fenerbahçe’de bu sezon kadro dışı kalan ilk isim olan Ozan Tufan aylardır Dereağzı’nda çalışmalarını sürdürüyor.
23 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan kulüp aramaya devam ediyor. Yurt dışından beklediği teklifleri alamayan Ozan’a Süper Lig’den iki teklif birden geldi.
Şampiyonluk adayı Başakşehir ile sezonun flaş takımı Kasımpaşa’nın milli oyuncuyu kiralamak istediği kaydedildi.
(Fanatik)
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