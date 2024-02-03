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Spor

Kasımpaşa, yarın Alanyaspor'u ağırlayacak

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımnpaşa sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 10:44 - Güncelleme:
Kasımpaşa, yarın Alanyaspor'u ağırlayacak
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 32 puan toplayan Kasımpaşa, haftaya 7. sırada başladı.

Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 8'ini kaybeden Corendon Alanyaspor ise hanesine yazdırdığı 27 puanla haftaya 14. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 3-3 berabere bitmişti.

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