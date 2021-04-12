Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçında gol sesi çıkmadı

12 Nisan 2021 Pazartesi 18:10 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 18:10

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 36'ya, Yeni Malatyaspor ise 34'e yükseltti.

15'inci dakikada Ertuğrul'un hatalı pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tetteh'in içeri çevirdiği top arkaya doğru açıldı. Soldan Fofana'nın içeri çevirdiği topta Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği pozisyonda meşin yuvarlak ceza sahası içinde Acquah'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

34'üncü dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Bistrovic'in yerden sert şutunda, kaleci Ertaç iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

38'inci dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Chebake ortasını yaptı. Fofana'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

47'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Thelin ortasını yaptı. Ceza yayının hemen üstündeki Bistrovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

71'inci dakikada Kasımpaşa sol taraftan korner kazandı. Hajradinovic'in ortasında Luckassen kafa vurdu. Meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

Karşılaşmada gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osma Gökhan Bilir

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran- Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk. 79 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Varga, Thelin

HELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir- Chebake, Wallace, Hadabe, Hafez, Acquah, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Zuqui), Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Umut Bulut), Adem Büyük (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş), Fofana (Dk. 83 Malle), Tetteh

SARI KARTLAR: Tarkan Serbest (Kasımpaşa) - Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor)