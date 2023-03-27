İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2023 Pazartesi / 6 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0963
  • EURO
    20,5982
  • ALTIN
    1200.31
  • BIST100
    5033.71
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Kasımpaşa'da 3. Kemal Özdeş dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımapaşa, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş'i getirecek. Gerçekleşmesi durumunda tecrübeli hocanın Kasımpaşa'nın başında 3. dönemi olacak.

27 Mart 2023 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
Kasımpaşa'da 3. Kemal Özdeş dönemi
ABONE OL

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör konusundaki istikrarsızlığıyla dikkat çekiyor.

İstanbul ekibi son olarak Selçuk İnan ile yollarını ayırma kararı almıştı. Süper Lig'de Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalınması sonrası karar açıklandı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KEMAL ÖZDEŞ

A Spor'un haberine göre; Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmaya vardı.

İmzalar atılırsa bu teknik adamın 3. Kasımpaşa dönemi olacak.

Özdeş, daha önce Eylül 2016-Ekim 2018 ve Haziran 2019-Aralık 2019 arasında iki dönem Kasımpaşa'da teknik patronluk görevini üstlenmişti.

SON 4 SEZONDA İSTİKRAR YOK

Kasımpaşa, son dört sezonda sık sık teknik direktör değişikliğine gitti.

Bu dönemde Fuat Çapa, Şenol Can, Cihat Arslan, Hakan Kutlu ve Sami Uğurlu gibi isimler Kasımpaşa'nın teknik patronu oldu. Şenol Can bu süreçte iki farklı dönemde takımın başında yer aldı.

REKORA YAKLAŞTI

Süper Lig'de bir sezonda en çok teknik direktör değiştirme rekoru Yeni Malatyaspor tarafından kırıldı. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Doğu Anadolu ekibi beş kez teknik adam değişikliğine gitmişti.

Bu sezon dördüncü teknik direktörünü arayan Kasımpaşa, olası bir ayrılıkta rekora ortak olacak. İstanbul ekibi 25 maç sonunda Süper Lig'in 13. sırasında yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.