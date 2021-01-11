Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı

11 Ocak 2021 Pazartesi 09:46 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 09:46

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa sezon başında Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

27 yaşındaki sağ bekin ayrılışıyla ilgili olarak lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncularımızdan Ahmet Oğuz ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Ahmet Oğuz'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 6'lig, 2'si kupa olmak üzere toplam 8 maça çıkan Ahmet Oğuz 2 asist yapmıştı.