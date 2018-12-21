Kasımpaşa'da Trezeguet kadro dışı bırakıldı
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Kasımpaşa'da Trezeguet kadro dışı bırakıldı.
Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet, kendisine gelen transfer tekliflerinin reddedilmesi sonrası yönetime rest çekmiş ve idmana çıkmamıştı.
1 haftadır takımdan ayrı olarak çalışan ve bireysel olarak idman yapan Mahmoud Trezeguet, yönetim kararıyla süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.
Yıldız oyuncunun tutumundan Mustafa Denizli'nin de rahatsız olduğu öğrenildi.
LAZIO VE ROMA'DAN 6 MİLYONLUK TEKLİFLER VAR
Mısır basını, Kasımpaşa'nın kanat oyuncusu Trezeguet'in Lazio ve Roma'nın transfer gündeminde olduğunu iddia etti. Lazio oyuncunun bonservisi için 6 milyon euro teklif ederken Kasımpaşa yönetiminin 10 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmediği belirtildi.
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