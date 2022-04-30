Kasımpaşa'dan Emre Belözoğlu'na sert tepki! ''Önce kendine bakacak!''

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sami Uğurlu, iyi mücadele ettiklerini ancak bunun puan için yeterli olmadığını söyledi.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uğurlu, "Maç öncesinde iki denk takımın mücadelesi olacağını söylemiştik. İzleyenlerin zevk aldığı bir maç olduğunu düşünüyorum. İlk yarıya kötü başladık ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Geriden çıkarken kaybettiğimiz toplar nedeniyle goller yedik. Sakatlanan iki stoperimizi ciddi şekilde aradık bu maçta. İkinci yarıda maçı çevirme adına her şeyi yaptık. Pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Mücadele verdik ama başarılı olamadık. Rakibi tebrik ediyoruz. İnanılmaz mücadele edip koşan bir takımımız var. Kalan maçları kazanıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.