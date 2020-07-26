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Spor

Kasımpaşa'dan Şampiyon Başakşehir'e alkış

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Kasımpaşa-Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi Kasımpaşalı futbolcular, geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen Başakşehir'i sahaya çıkarken alkışlarla karşıladı.

AA26 Temmuz 2020 Pazar 17:36 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 17:36
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Kasımpaşa, Süper Lig'in son hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği şampiyon Medipol Başakşehir'in futbolcu ve teknik heyetini alkışlarla karşıladı.

Lacivert-beyazlı futbolcular, Medipol Başakşehirli oyuncular sahaya çıkmadan önce çıkış tünelinin önünde karşılıklı dizildi. Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verdi.

Ev sahibi takım tribününde de "Şampiyon Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." pankartı yer aldı.

OKAN BURUK'TAN YEDEK AĞIRLIKLI KADRO

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin son mücadelesinde yedek ağırlıklı bir 11'i sahaya sürdü.

Kalede Volkan Babacan, savunmada Caiçara, Ponck, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, orta sahada Gökhan İnler, Berkay Özcan, Elia, Aleksic ve Visca'ya hücumda da Gulbrandsen'e forma verdi.

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