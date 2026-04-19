Kasımpaşa'nın konuğu Alanyaspor

Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Kasımpaşa, topladığı 28 puanla 13. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmayı kazanarak puan tablosundaki yerini korumak istiyor.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, son 8 maçta 12 puan toplayarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu. İstanbul temsilcisi, Alanyaspor karşısında oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanırken, bu karşılaşmayı da kazanması halinde lig tarihinde ilk kez bir rakibine karşı üst üste beş galibiyet almış olacak.

Corendon Alanyaspor ise oynadığı 29 mücadelede 6 galibiyet, 15 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 12. basamakta yer alıyor. Bu sezonki beraberlik sayısıyla Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla berabere kalan takımlardan biri olan Akdeniz temsilcisi, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Alanyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olduğu son beş Süper Lig maçından sadece 1 puan çıkarabilirken, bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 13 gol gördü.

Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Rodrigo Becao ve Kerem Demirbay bu kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.