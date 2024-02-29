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Spor

Kasımpaşa'nın konuğu Sivasspor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Sivasspor ile mücadele edecek. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Kasımpaşa'nın konuğu Sivasspor
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken lacivert-beyazlılar, son 5 maçta 3 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 10 puan topladı.

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 39 puanla 5. sırada giriyor.

Tıpkı Kasımpaşa gibi çıkışa geçen ve son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan EMS Yapı Sivasspor ise 37 puanla 6. basamakta yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekipte Kenneth Omeruo, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall ve Yasin Özcan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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