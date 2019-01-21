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Kasımpaşa'ya, Çaykur Rizespor darbesi!

Spor Toto Süper Lig'de zirvede şampiyonluk ve Avrupa kupası hesapları yapan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor karşısında beklemediği bir mağlubiyet aldı.

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Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Çaykur Rizespor oldu.
 
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Umar Aminu kaydetti.
 
Kasımpaşa'da cezalı olan golcü oyuncu Mbaye Diagne, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemedi.
 
Bu sezon ligde ikinci galibiyetini elde eden Çaykur Rizespor puanını 15'e yükseltti. Kasımpaşa 29 puanda kaldı.
 
Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u ağırlayacak.

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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