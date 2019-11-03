Kasımpaşa'ya Fener maçı öncesi Quaresma şoku
Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında sarı kart gören Ricardo Quaresma cezalı duruma düştü. Portekizli, haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maçın 33. dakikasında sarı kart gören Ricardo Quaresma cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu, 11. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.
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