Katar 2022 B Grubu'nda Galler - İran kapışması

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan Galler ile İran, yarın ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek.

Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi Guatemala Futbol Federasyonundan hakem Mario Escobar yönetecek.

Tarihinde Dünya Kupası'na ikinci kez katılan Galler, gruptaki ilk maçında, son dakikalarda Gareth Bale'in attığı penaltı golüyle ABD ile berabere kalmıştı.

Protestoların damga vurduğu karşılaşmada ise İran, İngiltere'ye 6-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.