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Spor

Katar 2022 B Grubu'nda kritik maç: İngiltere - Galler

2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ve Galler, B Grubu'ndaki son maçlarında yarın karşılaşacak.

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
Katar 2022 B Grubu'nda kritik maç: İngiltere - Galler
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Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kaldı.

Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu.

İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var.

Yarınki karşılaşmayı İngiltere kazandığı takdirde gruptan çıkacak. Grupta eksi 2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.

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