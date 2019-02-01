11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2198
  • 5,9879
  • 220.948
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Katar tarihinde ilk kez Asya Kupası şampiyonu oldu

Japonya'yı finalde 3-1 mağlup eden Katar, tarihinde ilk kez Asya Kupası'nı kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japonya'yı finalde 3-1 mağlup eden Katar, tarihinde ilk kez Asya Kupası'nı kazandı.

Asya Kupası finalinde Katar ile Japonya, Abu Dabi'de karşı karşıya geldi. Katar, finalde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihi bir başarıya imza attı ve ilk kez Asya şampiyonu oldu.

Katar'a şampiyonluğu getiren goller 12. dakikada Ali Almoez, 27'de Hatim ve 83. dakikada penaltıdan Afif'ten geldi. Turnuvayı 9 golle tamamlayan Almoez, Asya Kupası tarihinde bir kupada en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.

SADECE 1 GOL YEDİ, ŞAMPİYON OLDU

Japonya'nın tek golü ise 69. dakikada Minamino'dan geldi. Bu gol, turnuva boyunca Katar'ın yediği ilk ve tek gol oldu.

NAGATOMO 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo, Katar karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Turnuva boyunca Irak, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya'yı yenen Katar, Asya Kupası'nın şampiyonu olurken finale kadar gol yemeden gelen Japonya, son maçta yediği 3 gole engel olamadı.

CHP´li Odabaşı’nın oylanması hukuka uygun mu?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Hedef 90 milyon avro

Hedef 90 milyon avro

Birleşik Krallık kara teslim

Birleşik Krallık kara teslim

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

İP'ten istifa eden vekilden çok konuşulacak HDP iddiası

İP'ten istifa eden vekilden çok konuşulacak HDP iddiası

Dünya başkentlerini ezbere saydı! Biri hariç

Dünya başkentlerini ezbere saydı! Biri hariç

'Terörün beli kırılmıştır'

'Terörün beli kırılmıştır'

Türkiye'nin Maldivleri için Bakandan büyük müjde

Türkiye'nin Maldivleri için Bakandan büyük müjde
 

POPÜLER HABERLER

İsveç´te hamile siyahi kadına metro görevlilerinden şiddet

İsveç´te hamile siyahi kadına metro görevlilerinden şiddet

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA