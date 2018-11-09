Katar ve Suudi Arabistan ekipleri, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Adriano'yu istiyor
Beşiktaş’ın yıldızları, Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinin kıskacında. Gökhan Töre ve Vida'nın ardından şimdi de Adriano'ya göz diktiler.
Beşiktaş’ın yıldızları, Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinin kıskacında. El İttihad, Gökhan Töre’nin ardından Vida’yı da kıskaca alırken, Hırvat futbolcu kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini söylemişti.
Araplar, şimdi de Adriano’nun peşinde. 34 yaşındaki Brezilyalı yıldızın Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Adriano, bonservis kazandırarak devre arasında Siyah-Beyazlı kulüpten ayrılabilir.
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