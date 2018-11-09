Katar ve Suudi Arabistan ekipleri, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Adriano'yu istiyor Beşiktaş’ın yıldızları, Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinin kıskacında. Gökhan Töre ve Vida'nın ardından şimdi de Adriano'ya göz diktiler.