Kayseri'de kupa finali coşkusu

Yukatel Kayserisporlu taraftarlar, Demir Grup Sivasspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçını Cumhuriyet Meydanına kurulan dev ekrandan izledi. Sarı kırmızılı taraftarlar, 33'üncü dakikada Ramazan Civelek'in attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Yukatel Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor maçı için Cumhuriyet meydanına dev ekran kuruldu. Çok sayıda Kayserisporlu taraftarlar kent meydanına akın etti. Sarı kırmızılı taraftarlar, karşılaşmayı coşkuyla takip etti. Taraftarlar karşılaşma sırasında meşaleler yaktı. Yukatel Kayserispor'da 33'üncü dakikada Ramazan Civelek'in attığı gol sonrası taraftarlar büyük sevinç yaşadı. (DHA)