Kayserispor 16 yaşındaki futbolcu Emre Demir ile anlaştı
İstikbal Mobilya Kayserispor, Emre Demir ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, 16 yaşındaki futbolcu Emre Demir ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı ekibin 2012'de Mersin'de amatör olarak faaliyet gösteren Kuvayi Milliye takımından transfer ettiği Emre Demir, 6 sezon gelişim liglerinde forma giydikten sonra profesyonel olarak sözleşme imzaladı.
Basına özel açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Zaman zaman A takım kadrosunda antrenmanlara çıktım. Ağabeylerim her zaman destek verdi. Umut Bulut, Muammer Zülfikar Yıldırım, Şamil Çinaz ve Deniz Türüç başta olmak üzere bütün ağabeylerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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