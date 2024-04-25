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Spor

Kayserispor 3 puan için sahada olacak

Kayserispor deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçını kazanıp kötü gidişatı tersine çevirmeyi amaçlıyor.

IHA25 Nisan 2024 Perşembe 15:50 - Güncelleme:
Kayserispor 3 puan için sahada olacak
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Süper Lig takımlarından Kayserispor; deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçını kazanıp kötü gidişe 'dur' demeyi hedefliyor.

Süper Lig'in 34. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ligde oynadığı son 6 maçında 2 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılılar, kötü gidişe dur demek adına çalışmalarını sürdürüyor. Son oynadığı Trabzonspor maçını da kaybederek taraftarını üzen Kayserispor, Pazar günü İstanbul'da oynayacağı Pendikspor maçından galibiyetle ayrılıp puanını 40'a yükselmenin hesabında. Bu maçta sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier, Ali Karimi ve Majid Hosseini forma giyemeyecek.

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