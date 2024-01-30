İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3697
  • EURO
    32,8802
  • ALTIN
    1986.16
  • BIST100
    8508.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor 7 haftanın ardından puan hasretini bitirdi
Spor

Kayserispor 7 haftanın ardından puan hasretini bitirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu sezon 7 haftanın ardından Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak puanla tanıştı.

IHA30 Ocak 2024 Salı 09:42 - Güncelleme:
Kayserispor 7 haftanın ardından puan hasretini bitirdi
ABONE OL

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligde 7 maç sonra puanla tanıştı.

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçtan mağlubiyet ile ayrılan Kayserispor, yeni Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı ilk maçtan puanla ayrıldı. Sahasında Antalyaspor'u konuk eden Kayserispor, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında beraberlik golünü bularak 1-1'lik netice sonrasında hanesine 1 puan yazdırdı.

Kayserispor, Akdeniz ekibinden aldığı 1 puan ile 27 puana ulaştı. Kayserispor'da kaleci Bilal'in önemli kurtarışlarının olduğu maçta tek golü Ali Karimi kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.