Kayserispor 7 haftanın ardından puan hasretini bitirdi

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligde 7 maç sonra puanla tanıştı.

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçtan mağlubiyet ile ayrılan Kayserispor, yeni Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı ilk maçtan puanla ayrıldı. Sahasında Antalyaspor'u konuk eden Kayserispor, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında beraberlik golünü bularak 1-1'lik netice sonrasında hanesine 1 puan yazdırdı.

Kayserispor, Akdeniz ekibinden aldığı 1 puan ile 27 puana ulaştı. Kayserispor'da kaleci Bilal'in önemli kurtarışlarının olduğu maçta tek golü Ali Karimi kaydetti.