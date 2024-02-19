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Spor

Kayserispor, 90+12'de 3 puanı kurtardı!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile Kayserispor, Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Deplasman ekibi mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

19 Şubat 2024 Pazartesi 22:07 - Güncelleme:
Kayserispor, 90+12'de 3 puanı kurtardı!
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Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Duckens Nazon, 15'te Ali Karimi ve 84. dakikada ise Boa Morte kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 58. dakikada Deniz Türüç ve 90'da Hamza Güreler'den geldi.

Bu sonucun ardından Kayserispor 10 maç sonra galibiyetle tanıştı ve 32 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

Maçın 90+12. dakikasında Krzysztof Piatek'in attığı penaltıyı Bilal Bayazit çıkardı.

Ligin 27. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

  • Trendyol Süper Lig
  • Başakşehir - Kayserispor
  • Fatih Terim Stadı

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