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Spor

Kayserispor açıkladı! Recep Uçar dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Kayserispor teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı kırmızılı ekip, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaştı. İşte detaylar...

27 Ocak 2024 Cumartesi 16:30 - Güncelleme:
Kayserispor açıkladı! Recep Uçar dönemi sona erdi
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Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Teşekkürler Recep Uçar! Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Recep Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı. Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

BURAK YILMAZ İLE ANLAŞTI

Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktörlük görevi için son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Burak Yılmaz'la anlaştığı ve takımın başına getirmeye hazırlandığı ifade edildi.

BURAK YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'a teknik direktör Şenol Güneş'in istifasından sonra göreve gelen Burak Yılmaz, Siyah-beyazlılarla 6 karşılaşmaya çıkarken, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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