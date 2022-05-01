Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Kayserispor - Beşiktaş maçını Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu. Mücadelenin VAR koltuğunda Çağdaş Altay otururken, AVAR'da ise Ali Saygın Ögel ve Adem Cinek bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor..

KAYSERİSPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 0

GOL: Dk. 23 Mame Thiam (Pen.) (Kayserispor)



Takımların ilk 11'leri şöyle:

Kayserispor: Silviu Lung, Onur Bulut, Majid Hosseini, Mert Çetin, Lionel Carole, Joseph Attamah, Oliver Kemen, Ramazan Civelek, Andrea Bertolacci, Mame Thiam, Mario Gavranovic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı, Welinton Souza, Francisco Montero, Valentine Rosier, Atiba Hutchinson, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Rachid Ghezzal, Michy Batshuayi, Cyle Larin