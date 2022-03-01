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Spor

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş ile oynayacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA1 Mart 2022 Salı 18:19 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 18:19
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Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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