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Spor

Kayserispor-Beşiktaş maçında Doğan Alemdar tarihe geçti

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kayserispor-Beşiktaş maçına Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ın penaltı kararı damga vurdu. Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar kurtardığı penaltıyla maça damga vurdu.

03 Ocak 2021 Pazar 21:35 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 21:35
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Kayserispor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 16. hafta maçında sürpriz bir isim tarihe geçti.

Mücadelenin henüz 8. dakikasında De Souza'nın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren N'Koudou yerde kaldı ve Beşiktaş penaltı kazandı.

Kararın ardından Kayserisporlu oyuncular, pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus'a uzun süre itirazlarda bulundu.

VAR hakemi Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus, pozisyon hakkında bir süre iletişim kursa da karar değişmedi.

MENSAH KAÇIRDI, DOĞAN TARİHE GEÇTİ

Bernard Mensah, eski takımına karşı oynadığı ilk maçta penaltı atışı için topun başına geçti. Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan, topu sol köşeden çıkarmayı başarıd.

18 yaşındaki Doğan Alemdar, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de penaltı kurtaran en genç isim oldu.

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