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Spor

Kayserispor bu sezon 4 kırmızı kart gördü

Kayserisporlu futbolcular, Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunda 61 kez sarı kart görürken 4 kez de kırmızı kart gördü.

IHA9 Haziran 2023 Cuma 09:07 - Güncelleme:
Kayserispor bu sezon 4 kırmızı kart gördü
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Kayserispor, 38 hafta süren 2022-2023 sezonunda 36 maça çıktı. Sarı kırmızılı futbolcular, bu maçlarda 61 kez sarı kart görürken 4 kez de kırmızı kart ile cezalandırıldı. Kayserispor'da Majid Hosseini, Ali Karimi, Yaw Ackah ve kaleci Bilal Bayazıt kırmızı kart gören isimler oldu. Takımda en çok sarı kart gören isim ise 8 sarı kart ile Portekizli oyuncu Miguel Cardoso oldu. Cardoso'yu 7 sarı kart ile Bernard Mensah ve 6'şar sarı kartla Majdi Hosseini ile Olivier Kemen takip etti.

Kayserispor'da Miguel Cardoso (8), Bernard Mensah (7), Olivier Kemen (6), Majid Hosseini (6), Gökhan Sazdağı (4), Lionel Cardoso (4), Yaw Ackah (3), Dimitrios Kolovetsios (3), Bilal Bayazıt (2), Ali Karimi (2), Mario Gavranovic (2), Ramazan Civelek (2), İlhan Parlak (2), Mame Thiam (2), Arif Kocaman, Andrea Bertolacci, Emrah Başsan, Mustafa Pektemek, Anthony Uzodimma, Gustavo Campanharo, Joseph Attamah ve Onur Bulut sarı kart gören isimler oldu.

Kayserispor'da kırmızı kart gören isimler ise Majid Hosseini, Bilal Bayazit, Ali Karimi ve Yaw Ackah oldu.

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