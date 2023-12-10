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Spor

Kayserispor doludizgin!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor evinde ağırladığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

10 Aralık 2023 Pazar 18:24 - Güncelleme:
Kayserispor doludizgin!
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Mondihome Kayserispor evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-0 kazanırken goller 61. dakikada Mame Thiam ve 90+1'de Stephane Bahoken'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 29'a yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, Pendikspor 13 puanla 19. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Pendikspor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

MÜTHİŞ SERİ YAKALADILAR

Üst üste elde ettiği galibiyetler ile 3. sıraya kadar yükselen Kayserispor, ligdeki son 7 maçında 6 galibiyet 1 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakaladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanttan gelişen Pendikspor atağında Gökcan Kaya'nın pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Sequeira'nın sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt, soluna gelen topu uzanarak çeldi.

22. dakikada Midtsjö'nün ara pasında savunmanın arkasına sarkan Erencan Yardımcı'nın şutunda kaleci Bilal Bayazıt topu ayaklarının yardımıyla kontrol etti.

39. dakikada sağ taraftan Ramazan Civelek'in kullandığı taç atışında topla buluşan Karimi çizgiye inerek topu altıpas içerisine gönderdi. Karimi'nin ortasına koşu yapan Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

61. dakikada Kayserispor öne geçti. Hosseini'nin rakip ceza alanına gönderdiği uzun pasta Pendikspor'da Sequeira topu kafaya uzaklaştıramadı. Seken topu takip eden Morte'nin kafa pasında kale alanı içesinde topla buluşan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

78. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Thiam'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Morte, uygun pozisyonda şut çekmek yerine rakibini geçmeye çalışınca savunma topu kontrol ederek uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Hasan Ali Kaldırım'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bahoken'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: RGH EnerTürk Enerji

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Jeanvier), Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek (Dk. 72 Kartal Kayra Yılmaz), Karimi, Kemen (Dk. 84 Bahoken), Cardoso (Dk. 72 Mane), Morte (Dk. 90+4 Ackah), Thiam

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Gökcan Kaya (Dk. 70 Romero), Lusamba, Thuram (Dk. 69 Ahmed Hassan), Halil Akbunar (Dk. 84 Endri Cekici), Erencan Yardımcı (Dk. 70 Kappel)

Goller: Dk. 61 Thiam, Dk. 90+1 Bahoken (Mondihome Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 83. Erdem Özgenç (Siltaş Yapı Pendikspor)

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