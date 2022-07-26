Kayserispor, Erciyes Cup Futbol Turnuvası'nda 3. oldu

Kayserispor, Erciyes Cup Futbol Turnuvası'nı 3. sırada tamamladı.

5 takımın katılımı ile gerçekleştirilen Erciyes Cup Futbol Turnuvası sona erdi. 3 müsabakada 13 puan toplayan Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, turnuvayı birinci sırada tamamladı. 9 puan toplayan bir diğer Süper Lig takımı Alanyaspor ikinci sırada kalırken, Kayserispor ise turnuvayı 3. sırada bitirdi. İlk maçında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan, Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor, son maçında Amed Sportif'e de 2-0 mağlup olmuştu.

Turnuvada Amed Sportif dördüncü, Yeni Malatyaspor beşinci oldu.