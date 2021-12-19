Kayserispor, evinde Gaziantep FK ile yenişemedi

19 Aralık 2021 Pazar 18:49 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 18:49

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta iki takımın da atakları sonuç vermedi ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Kayserispor 20, Gaziantep FK ise 22 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Yeni Malatya deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise kendi sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada sol kanattan Kemen'in ortasında kafa topu mücadelesinde İlhan Parlak ile kaleci Günay Güvenç'i geçen topu iyi takip eden Onur Bulut'un şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

14. dakikada Günay Güvenç'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Furkan Soyalp, kaleci Lung'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Lung, müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanattan Kemen'in ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Furkan Soyalp'in savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Figueiredo'nun, ceza sahasına sol çaprazdan girer girmez kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.

51. dakikada sağ çaprazdan Emrah Başsan'ın ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda sağına uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

60. dakikada Enver Cenk Şahin'in sağ kanattan yaptığı ortada Figueiredo'nun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Furkan Soyalp dönen topu tamamlamak istedi ama kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

64. dakikada sol taraftan Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Onur Bulut'un kafa vuruşunda, kaleye yönelen topu kaleci Günay Güvenç son anda çelmeyi başardı.

85. dakikada Onur Bulut'un ortasında ceza sahası içerisi sağ çaprazda topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90+3. dakikada Mendyl, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Murat Tuğberk Curbay

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ (Dk. 63 Attamah), Campanharo (Dk. 79 Mane), Kemen (Dk. 63 Gavranovic), Emrah Başsan (Dk. 79 Emre Demir), Thiam, İlhan Parlak (Dk. 31 Gökhan Sazdağı)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Caulker, Tosca, Furkan Soyalp (Dk. 82 Dicko), Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 58 Mendyl), Messaoudi (Dk. 68 Oğuz Ceylan), Doğan Erdoğan, Figueiredo, Kenan Özer (Dk. 58 Enver Cenk Şahin)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Mendyl (Gaziantep FK)

SARI KART: Dk. 38 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)