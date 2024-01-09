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Spor

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA9 Ocak 2024 Salı 16:52 - Güncelleme:
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçına hazır
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Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 16. haftası erteleme maçında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük konuk olacak olan Kayserispor, rakibini yenerek 3 puana uzanmak istiyor. Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yaparak tamamlayan Kayserispor saat 16.35'de havayolu İstanbul'a gidecek. Kayserispor'da ülkelerinin milli takımında bulunan Majid Hosseini, Julian Jeanvier ve Carlos Mane dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Yarın İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Fatih Karagümrük ile Kayserispor maçı saat 17.00'de başlayacak.

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