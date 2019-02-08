Kayserispor Fenerbahçe (FB) maçı şifresiz canlı izle (Kayserispor FB maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?)

Kayserispor Fenerbahçe (FB) maçı için nefesler tutuldu, internet üzerinden Kayserispor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izleme kanalları ve maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayına gireceği merak konusu oldu. Futbolseverlerin Kayserispor Fenerbahçe (FB) maçı, lige yeni transferlerle başlayan Sarı Lacivertli takım için önem arz edecek. Kayserispor Fenerbahçe (FB) maçı için geri sayım başlarken devre arasında 5 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, ilk yarıda 3-2 mağlup olduğu Kayserispor karşısında galibiyete odaklanacak.



KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Spor Toto Süper Lig'in 21. Hafta karşılaşmasında Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. 8 Şubat Cuma günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD kanalından canlı izlenebilecek. Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşmada Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yardımcılıkları üstlenecek.





LİGDE 46. BULUŞMA



Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde bugün 46. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geride kalan 45 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 7 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 47 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Kayserispor 3-2 kazandı.





FENERBAHÇE SON 5 MAÇTAN BİRİNİ KAZANABİLDİ



Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 5 maçtan birini kazanabildi.



Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.



Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında ise İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik sonuçla konuk Kayserispor oldu.



Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 5 müsabakada taraftarlar toplam 27 gol izledi.





KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR



Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de bugün 23. kez karşılaşacak.



Kayseri'deki 22 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.



Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 19 gol attı.



Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Fenerbahçe 5-0 kazandı.



TARİHİ SONUÇLAR



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.



Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 61. sezonu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.