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Spor

Kayserispor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu. Biletler, 650 TL ile 1500 TL arasında satışa sunuldu.

IHA15 Aralık 2023 Cuma 11:37 - Güncelleme:
Kayserispor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu
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Kayserispor ile Fenerbahçe arasında 20 Aralık Çarşamba günü Kayseri'de oynanacak Süper lig maçının bilet fiyatları belli oldu. Dün satışa sunulan biletlerin fiyatları 650 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Misafir takım tribün biletleri 845 TL'den satışa sunuldu. Kayserispor kulübü tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 650 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 650 TL

Doğu Üst Tribün bileti: 750 TL

Doğu Alt Tribün bileti: 900 TL

Batı Üst tribün bileti: 1000 TL

Batı Alt Tribün bileti: 1250 TL

Batı Balkon Tribün bileti: 1500 TL

Misafir Tribün bileti: 845 TL

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