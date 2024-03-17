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Spor

Kayserispor galibiyeti unuttu!

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor geride kalan 30 haftada 11. yenilgisini aldı.

IHA17 Mart 2024 Pazar 09:31 - Güncelleme:
Kayserispor galibiyeti unuttu!
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Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kaybeden Kayserispor, rakiplerine karşı 11. kez mağlubiyet aldı. 30 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik alan sarı kırmızılılar 11 kez de sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Haftayı 36 puanla 13. sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, ligde oynadığı son 3 maçından da galibiyet ile ayrılamadı. Rizespor'a mağlup olan Kayserispor, Hatayspor ile berabere kaldıktan sonra Alanyaspor'a da mağlup oldu. Kayserispor son 3 maçında rakip filelere 1 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

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