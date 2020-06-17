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Spor

Kayserispor Gençlerbirliği maçına odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı için tempolu bir şekilde hazırlanıyor.

IHA17 Haziran 2020 Çarşamba 09:35 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:35
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Süper Lig’in 28.haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak alt sonralardan kurtulmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, bu müsabaka için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışan sarı-kırmızılı ekip, tempo artırdı. 

Sahasında 3 puanı hanesine yazdırmanın planı içerisinde olan sarı kırmızılı takım kaptanı Silviu Lung, birbirinden önemli 7 maç oynayacaklarını bunun ilki olan Gençlerbirliği maçını kazanmak istediklerini söyledi. Lung "Sahamızda zor bir maç daha oynayacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Umarım iyi çalışır ve 3 puanı alırız" dedi.

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