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Spor

Kayserispor, hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile yenişemedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

AA16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:34 - Güncelleme:
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Yukatel Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan hazırlık maçı 2-2 sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Kayserispor müsabakaya, Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Nurettin Korkmaz, Ali Karimi, Bertolacci, Thiam, Kemen, Emrah Başsan ve Mustafa Pektemek 11'i ile çıktı.

Ankaragücü'nün 11'inde ise Bahadır Han Güngördü, Fırat Can Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Atakan Çankaya, Yasin Güreler, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin, Pedro Filipe, Chatzigiavanis, Bedze ve Eren Derdiyok yer aldı.

Kayserispor'un gollerini 5. dakikada penaltıdan Thiam, 76. dakikada Cardoso atarken, Ankaragücü'nün gollerini ise 29. dakikada Atakan Çankaya ve 78. dakikada Federico kaydetti.

Mücadele, 2-2 sona erdi.

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