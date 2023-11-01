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Spor

Kayserispor, Iğdır FK maçına hazır

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynayacağı Iğdır FK maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 21:17 - Güncelleme:
Kayserispor, Iğdır FK maçına hazır
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Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılılar, favori olduğu maçta hata yapmayıp, adını bir üst tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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