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Spor

Kayserispor ile Fatih Karagümrük puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 21:07 - Güncelleme:
Kayserispor ile Fatih Karagümrük puanları paylaştı
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşılaştı. Kayseri'de oynanan maç 2-2 sona erdi.

Ev sahibi ekibin golleri 3. dakikada Carlos Mane, 64. dakikada ise Boa Morte kaydetti. Karagümrük'ün gollerini 51. dakikada Sofiane Feghouli, 60. dakikada ise Markao attı.

GALATASARAY MAÇINDA YOK!

Karagümrük'te kırmızı kart gören Sofiane Feghouli, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Bu sonuçla birlikte puanını 41 yapan Kayserispor, ligde kalma yolunda çok kritik bir puan aldı. 37 puana yükselen Karagümrük tehlike bölgesinde kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Galatasaray ile oynayacak. Kayserispor ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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