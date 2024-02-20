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Spor

Kayserispor, Süper Lig'de 10 hafta sonra galibiyet aldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 3-2'lik Başakşehir galibiyetiyle ligde 10 hafta sonra kazandı.

IHA20 Şubat 2024 Salı 13:44 - Güncelleme:
Kayserispor, Süper Lig'de 10 hafta sonra galibiyet aldı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 10 hafta sonra kazandı. Kayserispor ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynadığı maçta galibiyet sessizliğine son verdi.

İstanbul'daki maçta rakibini 3-2 yenen sarı kırmızılılar, ligde tam 10 hafta sonra kazanarak 3 puan aldı. Kayserispor, rakibi Başakşehir'i Duckens Nazon, Ali Karimi ve Aylton Boa Morte'nin golleri ile yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Başakşehir karşısında aldığı 3 puanla puanını 32'ye çıkaran Kayserispor, puan tablosunda da 11. sıraya kadar yükseldi. Kayserispor ligin 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

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