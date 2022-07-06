Kayserispor Süper Lig'de 26 sezonda 6 kez galibiyetle başladı

Kurulduğu 1966 tarihinden bu yana geride kalan 56 sezonun 26'sında Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, gerçekleştirilecek fikstür çekimi ile yeni sezona deplasmanda Beşiktaş maçıyla başlayacak. Geride kalan 26 sezonda lige 6 kez galibiyetle başlayan Kayserispor, 13 kez de yenilgi ile start verdi. Sarı kırmızılılar, 26 sezonda 7 kez de berabere kaldı.

Kayserispor, Süper Lig serüvenine başladığı 1973-1974 sezonuna sahasında oynadığı Göztepe maçında berabere kalarak start vermişti. Sarı kırmızılılar, geçen sezon deplasmanda oynadığı Altay maçını 3-0 kaybederek sezona başlamıştı.

Kayserispor'un geride kalan 26 sezonda Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

1973-74 Kayserispor-Göztepe 0-0

1974-75 Boluspor-Kayserispor 1-1

1979-80 Kayserispor-Diyarbakır 1-1

1985-86 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2

1992-93 Kocaelispor-Kayserispor 7-2

1993-94 Gaziantep-Kayserispor 4-0

1994-95 Vanspor-Kayserispor 3-0

1995-96 Kayserispor-Beşiktaş 1-1

1997-98 Karabükspor-Kayserispor 3-0

2004-05 Kayserispor-Trabzonspor 0-3

2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0

2007-08 Kayserispor-Manisaspor 3-1

2008-09 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2009-10 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

2010-11 İstanbul B.B-Kayserispor 0-2

2011-12 Bursaspor-Kayserispor 3-0

2012-13 Kayserispor-Bursaspor 0-1

2013-14 Kayserispor-Sivasspor 1-0

2015-16 Osmanlıspor-Kayserispor 1-1

2016-17 Kayserispor-Akhisarspor 0-2

2017-18 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2018-19 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2019-20 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2020-21 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2021-22 Altay-Kayserispor 3-0