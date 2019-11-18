Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Kayserispor'a geldiğimizde takım içerisinde huzursuzluklar vardı. Futbolcular mental anlamda sıkıntılar yaşıyordu. Kayserispor'a geldiğimizde futbolcu arkadaşlarıma 'Dün dünde kaldı. Yarınlar bizim elimizde' dedim. Hiç galibiyeti olmayan takım Fenerbahçe karşısında galibiyet aldı. Gençlerbirliği maçında da ne yazık ki sakatlıklar tüm planlarımızı bozdu ve mağlup olduk. Gençlerbirliği maçında Emre Demir ve Nurettin gibi iki genç arkadaşımızı oynattık."

'Ödeme yapılmasa 8 oyuncu serbest kalacaktı...'

"Başkanımız Hamdi Bey giderken çok büyük bir jest yaptı ve oyuncularımızın ücretlerini ödedi. Bu ödeme yapılmasaydı 8 oyuncumuz serbest kalacaktı bu da Kayserispor'da kapanmaz yaralar açacaktı. Ben futbolcu kardeşlerime de konuşuyorum. El birliği ile bu işi halledeceğiz. Milli maç arasında da çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor."