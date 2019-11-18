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Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Bernard Mensah açıklaması

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Emre Demir, Mensah ve Lung'un transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Kayserispor'a geldiğimizde takım içerisinde huzursuzluklar vardı. Futbolcular mental anlamda sıkıntılar yaşıyordu. Kayserispor'a geldiğimizde futbolcu arkadaşlarıma 'Dün dünde kaldı. Yarınlar bizim elimizde' dedim. Hiç galibiyeti olmayan takım Fenerbahçe karşısında galibiyet aldı. Gençlerbirliği maçında da ne yazık ki sakatlıklar tüm planlarımızı bozdu ve mağlup olduk. Gençlerbirliği maçında Emre Demir ve Nurettin gibi iki genç arkadaşımızı oynattık."

'Ödeme yapılmasa 8 oyuncu serbest kalacaktı...'

"Başkanımız Hamdi Bey giderken çok büyük bir jest yaptı ve oyuncularımızın ücretlerini ödedi. Bu ödeme yapılmasaydı 8 oyuncumuz serbest kalacaktı bu da Kayserispor'da kapanmaz yaralar açacaktı. Ben futbolcu kardeşlerime de konuşuyorum. El birliği ile bu işi halledeceğiz. Milli maç arasında da çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor."

'Mensah'a transfer teklifleri var'

"Mensah, sezon öncesinde Atletico Madrid'den transfer edildi ve oyuncuya ciddi bir bonservis bedeli ödendi. Mensah geldiğimiz günden itaberen iyi bir sinyal verdi. Mensah'ı isteyen kulüpler var. Mensah'a Avrupa'dan da gelen teklifler var. Mensah'a Galatasaray'ın teklifini sormadım. Mensah'ın devre arasında bir başka takıma transferi olursa bu da ücret artı futbolcu takası olur."

Lung ve Emre'ye Sevilla talip...

"Kalecimiz Lung'a Sevilla'dan gelen resmi transfer teklifi oldu. Lung'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ocak ayında bu transfer gerçekleşir mi? Bilmiyorum. Emre Demir'e de Sevilla'ın transfer teklifi oldu. Emre'ye Sevilla hafif kaçar çünkü Emre'in birçok dünya devi peşinde. Emre'yi isteyen takımların ismini şu anda açıklayamam. Bu Emre'ye de Kayserispor'a da zarar verir."

(Radyospor)

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