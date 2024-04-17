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Spor

Kayserispor-Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek olan Kayserispor maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

IHA17 Nisan 2024 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
Kayserispor-Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu
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Süper Lig'in 33. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

Kayserispor Kulübü'nün kamuoyu ile paylaştığı bilet fiyatları şu şekilde:

Güney alt tribün bileti: 100 TL

Kuzey üst tribün bileti: 100 TL

Doğu üst tribün bileti: 200 TL

Doğu alt tribün bileti: 250 TL

Batı alt tribün bileti: 400 TL

Batı balkon tribün bileti: 500 TL

Misafir tribün bileti: 130 TL

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