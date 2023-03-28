İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2023 Salı / 7 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1098
  • EURO
    20,7343
  • ALTIN
    1207.9
  • BIST100
    4936.65
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor, Ümraniyespor maçının tarihinin değiştirildiğini açıkladı
Spor

Kayserispor, Ümraniyespor maçının tarihinin değiştirildiğini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan kauserispor-Ümraniyespor maçı tarih değişikliği ile Pazartesi gününe alındı.

IHA28 Mart 2023 Salı 15:11 - Güncelleme:
Kayserispor, Ümraniyespor maçının tarihinin değiştirildiğini açıkladı
ABONE OL

Süper Lig'in 28 haftasında Pazar günü oynanacağı açıklanan Yukatel Kayserispor-Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması Pazartesesi gününe alındı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Spor toto Süper Lig'in 28 haftasında 09.04.2023 Pazar tarihinde oynanması planlanan Yukatel Kayserispor - Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması 10.04.2023 Pazartesi gününe alınmıştır. Spor toto süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarından oluşan fikstür sıkışıklığı nedeniyle maçın bir gün sonrasında oynanması talebimize anlayış ve destekleri için Hangi Kredi Ümraniyespor Kulübü yönetimine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.