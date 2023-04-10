Kayserispor, Ümraniyespor'u rahat geçti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Mame Thiam, 53. dakikada Bernard Mensah ve 90+10. dakikada Carlos Mane attı. Ümraniyespor'un tek golü 45+2. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Ümraniyespor'da Isaac Sackey, 90+8'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kayserispor, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 3. kez kazandı. Çağdaş Atan'ın ekibi, ligden çekilen Hatayspor'u hükmen 3-0'lık skorla geçerken, geçtiğimiz hafta da Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmişti.

Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde 44 puana yükseldi. Ümraniyespor, 23 puanda kaldı.

Kayserispor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor, haftayı BAY geçecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Thiam'ın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Mensah'ın hatalı pasında araya giren Sekidika, topu penaltı noktası civarındaki Umut Nayir'e doğru gönderdi. Gelişine vuruş yapmak isteyen Umut Nayir'in topu ıskalaması üzerine savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

29. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Ümraniyespor ceza alanında hava topuna yükselmek isteyen Thiam, Serkan Göksu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve penaltı kararı verdi. 31. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

45+2. dakikada Ümraniyespor skora denge getirdi. Konuk ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışını Kartal Kayra Yılmaz kullandı. Ceza alanında Epureanu'nun kafayla vurduğu ve savunmadan seken topu kaleci Bilal Bayazıt çizgi üzerinden çeldi. Dönen topu iyi takip eden Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Emrah Başsan'ın ortasında topa uzanan Mensah'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

68. dakikada topla buluşan Durel'in uzaktan vuruşunda top auta çıktı.

90+9'da İlhan Parlak'ın ara pasında topla buluşan Mane'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: RHG Enertürk

Hakemler: Zorbay Küçük xx, İlker Takpak xx, Murat Temel xx

Kayserispor: Bilal xx, Gökhan xx, Kolovetsios xx, Hosseini xx, Uzodimma xx, Kemen xx, Mensah xx (Ackah dk. 88 ?), Emrah xx (Arif dk. 88 ?), Cardoso xx, Thiam xx (İlhan dk. 82 ?), Gavranovic xx (Mane dk. 73 xx)

Yedekler: Cenk, Attamah, Berat, Ramazan, Ethem, Ahmet

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Ümraniyespor: Berke xx, Sackey xx, Epureanu xx, Serkan xx (Bettaieb dk. 85 ?) Onur xx, Kartal xx, Oğuz xx (Kayode dk. 74 x), Mrsic xx (Durel dk. 63 x), Onur Ayık xx (Geraldo dk. 63 x), Sekidika xx (Valentin dk. 85 x), Umut xx

Yedekler: Orkun, Popov, Lenjhani, Yunus, Fatih

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Thiam (dk. 32 pen.), Mensah (dk. 54), Mane (dk. 90+9) (Kayserispor), Umut Nayir (dk. 45+4) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Sackey (dk. 90+8) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Kemen, İlhan, Ackah, Cardoso (Kayserispor), Mrsic, Kartal (Ümraniyespor)