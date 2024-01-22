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Spor

Kayserispor: Zor bir süreçten geçiyoruz

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Fevzi Korkmaz, İstanbulspor maçı yaptığı açıklamada, “Zor bir süreçten geçiyoruz” dedi.

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 23:44 - Güncelleme:
Kayserispor: Zor bir süreçten geçiyoruz
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.

Ligde üst üste 6. mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar 29 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Yardımcı Antrenörü Fevzi Korkmaz, "Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı. 5 maçlık bir süreçten geçtik. Bu süreci kırmak istiyorduk. Elimizden gelen gayreti gösterdik ama olmadı. Son dakikada yediğimiz golle maalesef mağlup olduk. Zor bir süreçten geçiyoruz. Aslında maçı bitirdiğimiz 11'imiz bu içerisinden geçtiğimiz zor sürecin özeti gibi. Çok üzgünüz. Rakibimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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