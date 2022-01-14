İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2022 Cuma / 11 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5107
  • EURO
    15,4411
  • ALTIN
    787.854
  • BIST100
    2072.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da Abdülkadir Parmak imzayı attı
Spor

Kayserispor'da Abdülkadir Parmak imzayı attı

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Trabzonspor'dan prensip anlaşmasına vardığı Abdülkadir Parmak ile sözleşme imzaladı.

AA14 Ocak 2022 Cuma 19:40 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 19:40
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Abdulkadir Parmak ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kayseri temsilcisinden yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Parmak, kiralık olarak sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekiple anlaşmaya vardı.

Açıklamada "Hoş geldin Abdulkadir Parmak! Trabzonspor'dan transferimiz Abdulkadir Parmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Abdulkadir'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.