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Spor

Kayserispor'da Ali Karimi 3. kez golle buluştu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i 3-2 yenen Kayserispor'da Ali Karimi, bu sezonki 3 golünü attı.

IHA20 Şubat 2024 Salı 10:37 - Güncelleme:
Kayserispor'da Ali Karimi 3. kez golle buluştu
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un İranlı oyuncusu Ali Karimi, Başakşehir maçında attığı golle bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor deplasmanda Rams Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelede sarı kırmızılı takımın ikinci golünü Ali Karimi attı. Rams Başakşehir maçında sahaya on birde başlayan Ali Karimi, karşılaşmanın 15. dakikasında ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 2-0 yapan isim oldu. Ali Karimi, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. 73 dakika sahada kalan Karimi yerini Shukurov'a bıraktı.

Karimi bu sezon 26. hafta sonunda 23 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.

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