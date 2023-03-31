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Spor

Kayserispor'da Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Gustavo Campanharo sarı kırmızılı ekipten ayrıldı. Kulübün yaptığı resmi açıklamada oyuncunun Türkiye'de yaşanan depremlerden etkilenerek ailesiyle birlikte ülkesine dönmek istediği belirtildi.

31 Mart 2023 Cuma 23:32 - Güncelleme:
Kayserispor'da Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı
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Kayserispor'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın orta sahasının önemli isimlerinden Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı. Kayserispor'dan ayrılıp ülkesine dönmek isteyen Campanharo, kulüp yetkilileri ile görüşerek sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Trabzonspor maçı kafilesine de alınmayan Gustavo'nun, ülkesinde International takımıyla anlaştı. Türkiye'de son dönemde üst üste yaşanan depremlerin Campanharo'nun ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararında etkili olduğu öğrenildi.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada ise, "3 yılı aşkın sürede, 90 karşılaşmada şanlı formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Campanharo'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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