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Spor

Kayserispor'da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

Kayserispor, sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yeni sezonda yola devam etmeme kararı aldı.

IHA1 Haziran 2022 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 47 puanla 14. sırada yer alan Kayserispor'da, geride kalan sezonun ilk haftası sonrasında Yalçın Koşukavak'ın yerine göreve getirilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan Hikmet Karaman'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2022 Salı günü itibariyle sona erdi.

Hikmet Karaman, Kayserispor ile 37 lig maçına çıktı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 11 beraberlik, 14 yenilgi alındı. Ligi 47 puanla 14. sırada tamamlayan Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükseldi.

Kayserispor, sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yeni dönemde yola devam etmeme kararı aldı.

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