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Kayserispor'da Kana Bıyık kadro dışı kaldı

Kayserispor'da savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

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Kayserispor'da savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Kamerunlu savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık, disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki maçta MKE Ankaragücü karşısında kırmızı kart gören Jean Armel Kana Bıyık'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı profesyonel oyuncularımızdan Jean Armel Kana Bıyık antrenmanlarda, müsabakalarda ve teknik heyetimizin belirlediği takım organizasyonlarında gösterdiği disiplinsiz davranışlar sebebiyle teknik heyetimizin raporu doğrultusunda, yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştır."

Öte yandan Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçta 10 Kasım Cumartesi akşamı saat 19:00'da sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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