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Spor

Kayserispor'da kombine kart satışı başladı

Yukatel Kayserispor'un iç saha maçlarında geçerli olacak Kombine kartlar satışa sunuldu. Yeni sezondan umutlu olan taraftarlar, kombine kartlarını alıyor.

IHA14 Temmuz 2022 Perşembe 14:52 - Güncelleme:
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Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da kombine kartlar satışa sunuldu. Kadir Has'ta oynanacak lig ve kupa maçlarında geçerli olacak kombine kartlarını almak isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, hem internet üzerinden hem de Kayserispor Toplanma Merkezi'ndeki Passolig gişesinden kombine kartlarını alabiliyor.

Yeni sezonda Çağdaş Atan teknik direktörlüğünde lige start verecek sarı kırmızılı takımın başarılı olacağına inanan taraftarlar, tribündeki yerini alıp takımına destek vermek amacında.

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