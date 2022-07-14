Kayserispor'da kombine kart satışı başladı

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da kombine kartlar satışa sunuldu. Kadir Has'ta oynanacak lig ve kupa maçlarında geçerli olacak kombine kartlarını almak isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, hem internet üzerinden hem de Kayserispor Toplanma Merkezi'ndeki Passolig gişesinden kombine kartlarını alabiliyor.

Yeni sezonda Çağdaş Atan teknik direktörlüğünde lige start verecek sarı kırmızılı takımın başarılı olacağına inanan taraftarlar, tribündeki yerini alıp takımına destek vermek amacında.